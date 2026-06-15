Gericht nimmt Verfahren um Roggwiler Lidl-Verteilzentrum wieder auf

Keystone-SDA

Das Beschwerdeverfahren der Aargauer Gemeinden Murgenthal und Rothrist gegen das geplante Verteilzentrum von Lidl in Roggwil BE wird wieder aufgenommen. Das Verfahren wurde wegen Vergleichsgesprächen sistiert.

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(Keystone-SDA) Alle beteiligten Parteien haben sich für eine Wiederaufnahme ausgesprochen. Dies geht aus einer am Montag publizierten Verfügung des Bundesgerichts hervor.

Die Gemeinden Murgenthal und Rothrist wären am stärksten vom zusätzlichen Verkehrsaufkommen betroffen, das durch das geplante Verteilzentrum entstehen würde. Sie haben deshalb Beschwerde gegen den bewilligten Zonenplan eingelegt. Das Verwaltungsgericht Bern wies ihre Begehren im April 2024 ab. (Urteil 1C_325/2024 vom 10.6.2026)