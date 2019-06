Dieser Inhalt wurde am 5. Juni 2019 17:00 publiziert

Für den Weltumwelttag 2019 haben wir einige Zahlen zusammengestellt, die zeigen, wie ein kleines Land wie die Schweiz grossen Einfluss haben kann, wenn es um Dinge wie Dosen und Zigarettenstummel geht.

Wenn es eilt, erscheint manchmal der Weg zum Papierkorb oder Aschenbecher zu weit weg zu sein. Das Gleiche gilt für Reisefreudige auf der Suche nach einer kurzen Ferienreise: Oft entscheiden sie sich für einen Flug an Orte, die mit dem Zug oder Bus erreichbar sind.

Was würde passieren, wenn alle Leute in der Schweiz, wo die Bevölkerungszahl fast 8,5 Millionen beträgt, folgende Schritte zur Energie- und Ressourceneinsparung unternähmen?

Getränkedosen

Die Energieeinsparung durch das Recycling einer Getränkedose würde ausreichen, um einen Fernseher vier Stunden lang zu betreiben. Wenn heute jeder eine Getränkedose rezyklieren würde, hätten 17 Millionen Fernseher genug Strom, um einen zweistündigen Film zu zeigen, hat die internationale Interessengruppe Every Can Countsexterner Link berechnet.

Kunststoffflaschen

Wenn heute jede und jeder in der Schweiz eine Getränkeflasche aus dem Kunststoff PET rezyklieren würde, könnte genügend Energie gespart werden, um damit 907'000 Laptops während jeweils 50 Stunden zu betreiben. Die Berechnung stammt aus einer Carbotech-Studie im Auftrag von PET-Recyclingexterner Link. Derzeit rezyklieren die Konsumenten in der Schweiz 83% der PET-Flaschen. Eine Steigerung ist also noch möglich.

Bringen Sie Ihr eigenes Getränk mit

Wenn es heute alle vermeiden würden, ein Getränk in einer 500ml-Kunststoffflasche zu kaufen, würden mehr als 1,06 Millionen Liter Öl gespart, die für die Herstellung der Einwegflaschen benötigt werden. Das entspricht 6682 Barrel Rohöl, die an nur einem Tag eingespart werden könnten. Das hat das Pacific Instituteexterner Link berechnet, das davon ausgeht, dass die Kunststoffflasche ein Viertel ihres Volumens an Öl benötigt, um hergestellt zu werden.

Kippen

Hand aufs Herz, wie viele Raucher haben vor der Benützung der Strassenbahn oder des Zugs ihren Zigarettenstummel auf den Boden geworfen? Wenn alle Raucherinnen und Raucher in der Schweiz – 27,1% der Bevölkerung über 15 Jahre – das heute einmal täten, gäbe es mehr als 1,95 Millionen Kippen in der Umwelt, die genügend Giftstoffe enthielten, um 14,6 Millionen Liter Wasser innerhalb einer Stunde zu verunreinigen, sagen Küstenreinigungs-Gruppen in Irlandexterner Link und Kalifornienexterner Link.

Fliegen

Wenn alle einen Kurzstreckenflug vermeiden würden – zum Beispiel eine Reise von Zürich nach Rom, eine Entfernung von rund 1400 km –, betrüge die CO2-Einsparung laut dem Schweizer Klimaschutz-Berater myclimateexterner Link insgesamt mehr als drei Millionen Tonnen.

