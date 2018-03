Dieser Inhalt wurde am 13. Februar 2018 08:24 publiziert 13. Februar 2018 - 08:24

Besonders Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, geraten im Internet oft in den Fokus so genannter "Haters". Manchmal reicht es, eine Meinung zu vertreten, die einem Leser nicht genehm ist. Mit intelligenter neuer Schweizer Software will man nun gegensteuern.



Hasskommentare Video: 'Kommentarspalten ohne Hass

swissinfo.ch und SRF (Tagesschau vom 12.2.2018)

