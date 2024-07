Gewitter führen in zwei Bündner Gemeinden zu Stromunterbrüchen

(Keystone-SDA) Gewitter haben am Donnerstagabend in zwei Gemeinden des Kantons Graubünden zu Stromausfällen geführt. Betroffen waren Fideris im Prättigau sowie Teile von Obersaxen in der Surselva, wie das Energieunternehmen Repower mitteilte.

In Fideris fiel der Strom wegen eines Blitzeinschlages kurz vor 20:00 Uhr für rund eine halbe Stunde aus. Betroffen waren laut der Mitteilung 420 Kundinnen und Kunden. Für fünf Stromkunden in Fideris-Raschitsch dauerte der Unterbruch allerdings über als eine Stunde.

In der Surselva fiel in Teilen von Obersaxen der Strom für 550 Kundinnen und Kunden aus, gegen 20:30 Uhr. Sie mussten sich knapp anderthalb Stunden gedulden, bis die Versorgung wieder intakt war. Auch diesen Unterbruch hatten Gewitter ausgelöst.

Der Bund warnte am Donnerstag vor erneuten Unwettern in der Schweiz in den nächsten Tagen. Erste Gewitter zogen am Abend über die Schweiz. Die Gewittergefahr sollte demnach bis in der Nacht auf Sonntag dauern. Das höchste Risiko für schwere Schäden bestand im Kanton Tessin und im Bergell.