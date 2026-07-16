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Gewitter löst am Mittwochabend in Luzern nur wenige Einsätze aus

Keystone-SDA

Nach den über 60 Notrufen vom Dienstagabend hat das Gewitter in der Nacht auf Donnerstag im Kanton Luzern nur noch wenige Meldungen ausgelöst. Personen kamen keine zu Schaden, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) So gingen bei der Luzerner Polizei aufgrund des Gewitters am Mittwochabend rund «ein halbes Dutzend» Meldungen ein, wie ein Sprecher mitteilte. Diese betrafen hauptsächlich Wasser auf den Strassen sowie in Gebäuden. Verletzte gab es laut der Polizei keine.

Noch am Dienstagabend war die Luzerner Polizei wegen des Gewitters zu über 60 Notrufen ausgerückt. Die Meldungen betrafen vor allem umgestürzte Bäume. Zudem wurde ein Arbeiter in Neuenkirch LU von einem herumfliegenden Metallteil leicht verletzt.

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