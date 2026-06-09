Glückspilz knackt 161,7-Millionen-Franken-Jackpot bei Euro Millions

Keystone-SDA

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler in Belgien hat bei der Ziehung von Euro Millions am Dienstag 161,7 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 2, 7, 23, 44 und 46 sowie die Sterne 3 und 5.

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(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung am Freitag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html