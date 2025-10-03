Glückspilz knackt 28-Millionen-Franken-Jackpot bei Euro Millions
Ein britischer Glückspilz hat bei der Euro-Millions-Ziehung vom Freitag 28,02 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 6, 12, 18, 25 und 41 sowie die Sterne 2 und 6.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung am Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.
https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html