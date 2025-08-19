The Swiss voice in the world since 1935
Glückspilz knackt bei Euro Millions Jackpot

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Dienstag insgesamt 235,7 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 24, 31, 34, 41 und 43 sowie die Sterne 6 und 8.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie Swisslos am Dienstagabend mitteilte, wohnt die Gewinnerin oder der Gewinner in Frankreich. Für die nächste Ziehung vom Freitag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

