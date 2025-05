Gleitschirmpilotin verunfallt in Gross SZ

Keystone-SDA

Eine Gleitschirmpilotin ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall in Gross SZ erheblich verletzt worden. Die 40-jährige Iranerin sei beim Landeanflug in Schwierigkeiten geraten und auf eine Wiese abgestürzt, teilte die Kantonspolizei Schwyz mit.

(Keystone-SDA) Die verletzte Frau wurde zunächst vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Danach wurde sie von der Rettungsflugwacht in eine ausserkantonale Klinik geflogen, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die Unfallursache war am Nachmittag noch nicht geklärt.