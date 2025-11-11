Golden-Globe-Gewinnerin Sally Kirkland mit 84 gestorben

Keystone-SDA

Die US-Schauspielerin Sally Kirkland, die mit Filmen wie "Bruce Allmächtig" (2003) bekannt wurde, ist tot. Kirkland sei im Alter von 84 Jahren gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf ihren Sprecher. In "Bruce Allmächtig" spielte sie an der Seite von US-Star Jim Carrey.

(Keystone-SDA) Die 1941 in New York geborene Kirkland nahm nach der Schule Schauspielunterricht und bekam dann bald Rollen in Filmen und Theaterstücken. Für ihre Titelrolle in dem Film «Anna … Exil New York» (1987) wurde Kirkland mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert.

Später arbeitete die Schauspielerin, die zweimal verheiratet und zweimal geschieden war, auch als Produzentin.