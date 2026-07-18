Gotthard-Nordportal-Stau schmilzt von 20 Kilometern auf 5 zusammen

Keystone-SDA

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Nach einem 20-Kilometer-Stau am Samstagmorgen vor dem Gotthardnordportal und einer Wartezeit von bis zu drei Stunden hat sich die Situation am Abend in Richtung Süden deutlich entspannt: Bis 21 Uhr schmolz die Blechlawine laut dem TCS auf ein Viertel zusammen.

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(Keystone-SDA) Der Autoverkehr staute sich auf der Nordseite zwischen Altdorf und Göschenen im Kanton Uri auf mehreren Abschnitten. Reisenden empfahl der Touring Club Schweiz (TCS), das Gebiet weiträumig zu umfahren. Als Umleitung wird die Route via A13 San-Bernardino-Tunnel empfohlen. Weitere Alternativen sind die A9 über den Simplon und den Grossen St. Bernhard oder der Autoverlad am Lötschberg.

Richtung Norden betrug der Stau auf der A2 Chiasso Richtung Gotthard zwischen Quinto und Dosierstelle Airolo am Samstagvormittag 4 Kilometer. Der Zeitverlust belief sich auf bis zu 40 Minuten. Gegen 21 Uhr war der Weg wieder völlig frei.

Wegen der Sommerferien kommt es derzeit vor dem Gotthard-Nordportal Richtung Süden häufig zu Staus. Gerade auch, weil viele Reisende aus Deutschland und den Niederlanden durch die Schweiz fahren.