Gotthard zum 13. Mal in Folge auf Charts-Gipfel

Keystone-SDA

35 Jahre nach der Gründung der Tessiner Rockband Gotthard haben die fünf Musiker noch einmal Schweizer Musikgeschichte geschrieben.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Sie sind mit ihrem neuen Studio-Album «Stereo Crush» auf Platz 1 der Album-Charts geklettert und lassen selbst Weltstars wie Lady Gaga weit hinter sich. Und zwar zum 13. Mal in Folge, wie der «Blick» am Montag berichtete. So etwas hat bis jetzt noch keine andere Schweizer Band geschafft. Entsprechend stolz äussern sich die Bandmitglieder gegenüber dem «Blick»: «Ich bin überglücklich, und es ist jedes Mal etwas Besonderes», sagte Gotthard-Gitarrist Leo Leoni und ergänzte: «Es ist insgesamt unser 17. Album, das in der Schweiz auf dem ersten Platz landet. Trends kommen und gehen, aber Rock lebt weiter! Danke an all unsere Fans, die seit über 30 Jahren an uns glauben! Let’s rock on!»

Maeder: Wir feiern im Swiss Style

Ihren Erfolg werden sie auch gebührend feiern, wie Frontsänger Nic Maeder, der seit 2011 bei der Band ist, verriet der Zeitung, die Band werde im «echtem Swiss Style» feiern: «Mit Fondue, Wein, einem Schuss Kirsch und ein paar Schweizer Bierchen.» Was dieses Album besonders mache, sei vor allem die unglaubliche Unterstützung der Fans. Sie machten es möglich, dass Gotthard so hoch in den Charts lande, so Maeder. Dass es eine Schweizer Band auf Platz 1 der Schweizer Hitparade schafft, passiert nur wenige Male pro Jahr. Entsprechend nahm Nic Maeder stellvertretend für Gotthard den Award entgegen, der von IFPI, dem Branchenverband der Musiklabels und dem offiziellen Chartermittler GfK verliehen wird.