Grenzwacht entdeckt Schmuggelfleisch und Hanfanlage in Lenzburg AG

Keystone-SDA

Beim Kampf gegen Fleischschmuggel haben Ermittler des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit in einem Industriegebäude in der Region Lenzburg AG auch eine Hanfplantage entdeckt. Eine Person wurde festgenommen.

(Keystone-SDA) Bei der Durchsuchung des Industriegebäudes im vergangenen März sei eine Tonne geschmuggeltes Fleisch, 6000 Hanfpflanzen und 180 Kilogramm THC-haltige Blüten sichergestellt worden, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mit. Beim Fleisch habe es sich mehrheitlich um Kalbfleisch gehandelt.

Die Ermittler, die mit Unterstützung der Kantonspolizei Aargau zuschlugen, erwarteten eigenen Angaben zufolge Schmuggelfleisch im Industriegebäude. Die illegale Hanfplantage sei daher unerwartet gewesen.

Das BAZG führt zum Fleischschmuggel ein Strafverfahren, das noch nicht abgeschlossen ist. Die Kantonspolizei Aargau übernahm die festgenommene Person. Die Staatsanwaltschaft eröffnete gegen den Tatverdächtigen ein Strafverfahren.

Nach eigenen Angaben informierte das BAZG aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen erst mehr als ein halbes Jahr nach der Hausdurchsuchung über den Fall.