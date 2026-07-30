Grossbrand im Industriegebiet von Vufflens-la-Ville in der Waadt

Keystone-SDA

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In einem Lagerhaus im Industriegebiet von Vufflens-la-Ville in der Waadt ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 50 Feuerwehrleute und ein gutes Dutzend Fahrzeuge waren im Einsatz. Informationen über mögliche Verletzte lagen zunächst nicht vor.

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(Keystone-SDA) Das Feuer brach gegen 20.30 Uhr aus, wie der Sprecher der Rettungsleitstelle 118 der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Auch am späten Abend war ein Ende des Feuerwehreinsatzes nicht abzusehen.

Wegen der Nähe zur Bahnstrecke wurde der Zugverkehr zwischen Bussigny und Cossonay-Penthalaz eingestellt. Die SBB bemühten sich, Ersatzbusse bereitzustellen.