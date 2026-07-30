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Grossbrand im Industriegebiet von Vufflens-la-Ville in der Waadt

Keystone-SDA

In einem Lagerhaus im Industriegebiet von Vufflens-la-Ville in der Waadt ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 50 Feuerwehrleute und ein gutes Dutzend Fahrzeuge waren im Einsatz. Informationen über mögliche Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach gegen 20.30 Uhr aus, wie der Sprecher der Rettungsleitstelle 118 der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Auch am späten Abend war ein Ende des Feuerwehreinsatzes nicht abzusehen.

Wegen der Nähe zur Bahnstrecke wurde der Zugverkehr zwischen Bussigny und Cossonay-Penthalaz eingestellt. Die SBB bemühten sich, Ersatzbusse bereitzustellen.

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