Grossbrand in Wichtrach fordert sieben Verletzte

Keystone-SDA

Bei einem Brand an der Bahnhofstrasse in Wichtrach vom Sonntagabend sind sieben Personen verletzt worden. Eine davon stürzte aus einem Fenster und verletzte sich dabei schwer. Das betroffene Haus ist nicht mehr bewohnbar.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand im Mehrfamilienhaus brach kurz vor 20 Uhr aus, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. Das Gebäude stand demnach beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Diese konnten das Feuer nach rund vier Stunden löschen, zudem wurde eine Brandwache gestellt. Auf anliegende Gebäude griff das Feuer nicht über.

Eine Ambulanz brachte die schwerverletzte Person in ein Spital, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die sechs Leichtverletzten wurden vor Ort von zwei Ambulanzteams behandelt. Unter den Verletzen waren zwei Angehörige der Feuerwehr. Eine Person vom betroffenen Haus musste evakuiert werden, alle anderen Bewohnenden konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.

Der betroffene Strassenabschnitt war für fünf Stunden und der angrenzende Bahnhof Wichtrach für etwa drei Stunden gesperrt, schrieb die Polizei weiter. Brandursache und Höhe des Sachschadens sind Gegenstand von Ermittlungen.