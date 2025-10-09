Grosse Freude über Roger Federers Zwillingssöhne in Shanghai

Keystone-SDA

Roger Federers Söhne Leo und Lenny sind im Publikum eines Turniers in Shanghai gesichtet worden. Bevor die Tennislegende am Freitag selbst auf dem Platz stehen wird, war die Freude über die Anwesenheit seiner Zwillinge gross.

(Keystone-SDA) «Ein paar bekannte Gesichter hier, ein paar Federers im Haus», sagte ein Kommentator des Senders «Tennis TV», als die Kamera auf die Zwillinge gerichtet war. Die beiden 11-Jährigen verfolgten das Viertrundenduell zwischen Daniil Medwedew und Learner Tien am ATP-Masters-Turnier, wie das Onlineportal 20min.ch berichtete.

Mutter Mirka und Vater Roger Federer waren auf den Aufnahmen nicht zu sehen. Der Tennisstar seinerseits wird am Freitag an einem Show-Doppel in der chinesischen Metropole teilnehmen und somit zum ersten Mal seit langer Zeit wieder vor grösserem Publikum spielen. Den Platz teilen wird Federer etwa mit der ehemaligen Profi-Tennisspielerin Zheng Jie sowie den einheimischen Filmstars Donnie Yen und Leo Wu.