The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Grosser Streik in Italien aus Solidarität für Gaza-Hilfsflotte

Keystone-SDA

Ein landesweiter Streik hat in Italien landesweit zu Behinderungen geführt. Anlass war die Solidarität mit der von Israel gestoppten Gaza-Hilfsflotte. Im Bahnverkehr gab es teils Ausfälle und Verspätungen der Züge. In Grossstädten wie Rom und Mailand funktionierte der öffentliche Nahverkehr nur eingeschränkt. In zahlreichen italienischen Städten gab es anlässlich des Streiks im Laufe des Tages auch grössere Demonstrationen und Protestaktionen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Mehrere Zehntausend Menschen kamen nach Angaben der Organisatoren jeweils in Rom, Mailand, Turin, Florenz und Bologna zusammen. Angaben der Behörden zu Teilnehmerzahlen gab es zunächst nicht. Wie der öffentlich-rechtliche Sender Rai berichtete, blockierten Demonstranten mehrere Bahnhöfe. Die Zugänge zu den Häfen von Neapel und Genua wurden blockiert.

Dutzende Italiener unter Flottillen-Aktivisten

Der grösste Gewerkschaftsverband des Landes, CGIL, rief nach dem Stopp der Gaza-Flottille vor wenigen Tagen zu einem Generalstreik auf. Israel hatte einen Grossteil der Flotte aus privaten Booten vor dem Gazastreifen abgefangen. Mehr als 400 Besatzungsmitglieder der Global Sumud Flotilla aus Dutzenden Ländern wurden in Gewahrsam genommen. Nach Angaben des Aussenministeriums in Rom waren darunter 40 Italiener, vier von ihnen sind Parlamentarier.

Die Arbeitsniederlegung sei eine direkte Reaktion auf den Stopp der Flottille, teilte CGIL mit. CGIL-Chef Maurizio Landini sagte in Rom, die landesweiten Aktionen zeigten die «Menschlichkeit und Entschlossenheit anständiger Menschen, die einen Völkermord stoppen wollen und das tun, wovor Regierungen und Staaten wegsehen oder woran sie sogar Mittäter sind».

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft