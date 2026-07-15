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Gut eine halbe Million Kinder in Europa ohne Impfschutz

Keystone-SDA

In der WHO-Europaregion ist die Zahl der völlig ungeimpften Kinder im vergangenen Jahr gesunken. Allerdings sei die Zahl jener, die keinen oder keinen vollen Impfschutz gegen Infektionskrankheiten haben, noch gross, berichten die WHO und das Uno-Kinderhilfswerk Unicef.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zur Europaregion der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören 53 Länder, darunter auch etwa die Türkei, Turkmenistan und Israel. Gut die Hälfte der gar nicht geimpften Kinder lebt in vier Ländern: Kasachstan, Türkei, Grossbritannien und Aserbaidschan.

Die Zahlen im Einzelnen: Insgesamt waren im vergangenen Jahr in den 53 Ländern zusammen 43’000 Kinder weniger gar nicht geimpft als 2024. Insgesamt fehlte noch 566’000 Kindern jeglicher Impfschutz, und 258’000 Kinder waren nur unzureichend geschützt.

Die Uno-Organisationen sind besorgt über Rückgänge bei Impfraten in manchen Ländern. Das liege unter anderem daran, dass Impfprogramme in zahlreichen Konfliktgebieten eingeschränkt seien, aber auch an fehlenden Mitteln nach der Kürzung von Entwicklungshilfe durch viele reichere Länder.

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