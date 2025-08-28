The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew

Keystone-SDA

UN-Generalsekretär António Guterres hat die jüngsten Raketen- und Drohnenangriffe Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew scharf verurteilt. "Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur sind inakzeptabel und müssen sofort beendet werden", schrieb Guterres auf der Plattform X. Er rufe erneut zu einer vollständigen, sofortigen und bedingungslosen Waffenruhe auf, "die zu einem gerechten, umfassenden und nachhaltigen Frieden in der Ukraine führt". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich für die unterstützenden Worte des UN-Generalsekretärs.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Bei den schwersten russischen Luftangriffen mit Raketen und Drohnen auf die Ukraine seit Ende Juli wurden in der Nacht zu Donnerstag nach offiziellen Angaben mindestens 18 Menschen in Kiew getötet, darunter vier Kinder. Laut Behörden gab es rund 50 Verletzte. Auch die EU-Vertretung und das britische Kulturinstitut in Kiew wurden beschädigt.

Das russische Verteidigungsministerium gab an, die Angriffe hätten Rüstungsbetrieben und ukrainischen Luftwaffenstützpunkten gegolten. Alle Ziele seien getroffen worden, hiess es.

Selenskyj: «Es war einer der grössten Angriffe Russlands»

Selenskyj schrieb auf der Plattform X, er sei dankbar für Guterres‘ «wichtigen Worte des Mitgefühls und der Solidarität mit den ukrainischen Familien. Es war einer der grössten Angriffe Russlands.» Helfer seien weiterhin im Einsatz.

Guterres und er hätten die Schritte besprochen, die unternommen werden müssten, um das Töten von Menschen zu beenden. «Die Ukraine ist bereit für ein Treffen auf Führungsebene. Nur in diesem Format können alle wichtigen Fragen angesprochen werden», schrieb Selenskyj. Russland hingegen stelle als Antwort nur neue Bedingungen und setze seine Aggression fort.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft