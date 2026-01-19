Hafen von Gletterens FR wegen unbekannter Verschmutzung geschlossen

Keystone-SDA

Die Behörden haben den Hafen von Gletterens FR am Neuenburgersee bis auf Weiteres geschlossen. Der Grund ist eine Verschmutzung unbekannter Art, wie die Kantonspolizei Freibug am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei war am Samstagmorgen über die Verschmutzung benachrichtigt worden. Vor Ort stellte sie zusammen mit dem Amt für Umwelt (AfU), dem Amt für Wald und Natur (WNA) und der Feuerwehr fest, dass eine grosse Fläche des Hafens von einem weisslichen Film bedeckt ist, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Die Substanz sei unbekannt und werde derzeit vom AfU untersucht, hiess es weiter. Es seien Schwimmsperren installiert worden. Schäden an Flora und Fauna wurden bislang keine festgestellt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.