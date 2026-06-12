Hecht-Konzert im Letzigrund innert 90 Minuten ausverkauft

Keystone-SDA

Vor einer Woche wurde bekannt, dass Hecht am 12. Juni 2027 die grösste Bühne der Schweiz bespielen werden. Am Freitagmittag startete der Vorverkauf. Nach 90 Minuten waren alle Tickets weg.

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(Keystone-SDA) Knapp 50’000 Fans werden am 12. Juni 2027 die Luzerner Rock-Pop-Band im Zürcher Letzigrund-Stadion sehen. Wie die Gadget Entertainment Group am Freitag mitteilte, setzen Hecht «damit als erste Schweizer Band einen weiteren Meilenstein in ihrer eindrucksvollen Reise, die sie von den kleinen Clubs ins grösste Stadion der Schweiz geführt hat».

Als erste Band aus der Schweiz wollen sie ein Konzert im Letzigrund als Solo-Act bestreiten. Damit krönt die Band ihren derzeitigen Erfolg, der nicht zu bremsen zu sein scheint.

Bei ihrer ausverkauften «Lovers»-Tour ging es für Hecht bereits durch die Schweiz, Deutschland und Österreich. Sie spielten schon in der St. Jakobshalle in Basel, in der Berner Festhalle und im Zürcher Hallenstadion. Das alles toppen sie nächstes Jahr im Letzigrund-Stadion in Zürich.