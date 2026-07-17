Heftige Gewitter sorgen für Überschwemmungen und umgestürzte Bäume

Keystone-SDA

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In der Schweiz ist es am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag wieder stellenweise zu intensiven Unwettern gekommen. Im Kanton Zürich habe die Feuerwehr zu 268 Einsätzen ausrücken müssen, wie "Schutz und Rettung" Zürich auf der Plattform X mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die meisten Einsätze standen im Zusammenhang mit Wasser in Gebäuden und umgestürzten Bäumen. Laut «SRF Meteo» sind bis 23.00 Uhr mehr als 26’000 Blitze gezählt worden, zudem sei zeitweise sintflutartiger Regen gefallen. Am meisten Niederschlag sei in Winterthur/Seen registriert worden. Dort sei am Abend rund ein Drittel der Regenmenge gefallen, die normalerweise im gesamten Juli verzeichnet werde. Stellenweise sei auch Hagel gefallen, etwa von der Zentralschweiz über den Zürichsee in Richtung Winterthur.

Aufgrund der heftigen Unwetter musste auch das Publikum der SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» in Horgen ZH evakuiert werden, wie die Moderatoren Rainer Maria Salzgeber und Stefan Büsser auf Instagram bestätigten. Die Sendung konnte später jedoch wie geplant stattfinden.