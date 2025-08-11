The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Holland wieder im «Spider-Man»-Anzug: «Fühlt sich anders an»

Keystone-SDA

Hollywoodstar Tom Holland hat ein Video von seinem ersten Drehtag für den neuen "Spider-Man"-Film geteilt und fremdelt darin kurz mit seinem Superhelden-Kostüm. "Mein vierter erster Drehtag bei Spider-Man", sagt der 29-jährige Brite, der bislang in drei Filmen der Reihe mitgespielt hatte, in dem Clip auf Instagram. "Weisst du, es ist komisch, den Anzug anzuziehen. Irgendwie fühlt es sich dieses Mal anders an."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Video zeigt Holland dabei, wie er Regisseur Destin Daniel Cretton mit einer Umarmung begrüsst, Menschen hinter einer Absperrung zuwinkt und mit einem jungen Fan im Spider-Man-Anzug für ein Foto posiert. Nachdem er stehend auf einem fahrenden Panzer gefilmt wurde, ruft Holland aus: «Das war der Hammer!»

Im Off erklärt der Brite noch, dass er für den neuen Film «einfach mein Bestes» geben wolle. «Hoffentlich mache ich alles richtig. Kein Druck.» In den Kommentaren drückten Fans ihre Vorfreude auf den neuen Film aus. Holland hatte schon eine Woche zuvor erste Fotos von seinem ersten Drehtag geteilt.

Holland war seit 2016 in drei Filmen als Spider-Man alias Peter Parker zu sehen gewesen. Der letzte, «Spider-Man: No Way Home», erschien 2021. Der neue Marvel-Film, «Spider-Man: Brand New Day», soll am 31. Juli 2026 in US-Kinos kommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft