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Im Aargau verunfallen gleich mehrere betrunkene Autofahrer

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau sind am Nationalfeiertag gleich drei betrunkene Autofahrer verunfallt. Verletzt wurde niemand. Die drei sind jedoch ihren Fahrausweis los.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Samstag kurz vor 7 Uhr war ein 32-jähriger Tesla-Fahrer betrunken auf der A1 in Richtung Bern unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Aarau-Ost geriet er gemäss Angaben der Kantonspolizei vom Sonntag neben die Fahrbahn. Er durchbrach einen Wildschutzzaun und krachte in einen Baum. Ersten Aussagen zufolge war er kurz eingeschlafen.

Am Vormittag verunfallte dann ein 56-Jähriger in Würenlos. Bei der Einfahrt zu einer Tankstelle kollidierte er mit einem Strassenschild. Dieses schleppte er dann unter seinem Auto mit bis zu den Tanksäulen. Noch bevor er weiterfahren konnte, griffen das Personal und andere Anwesende ein.

Am Abend verunfallte ein 67-Jähriger in Wintersingen, wie es weiter hiess. Er geriet mit seinem VW zu weit nach rechts und krachte in ein Brückengeländer. Damit das Auto geborgen werden konnte, musste die Feuerwehr das Brückengeländer entfernen.

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