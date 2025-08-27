The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Im Kanton Luzern soll der Steuerfuss weiter sinken

Keystone-SDA

Der Luzerner Regierungsrat will 2026 und 2027 den Steuerfuss senken. Möglich mache dies die Entwicklung der Steuererträge, teilte er am Mittwoch mit, als er das Budget 2026 und die Finanzpläne bis 2029 vorstellte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Demnach soll der Steuerfuss 2026 von 1,55 auf 1,45 Einheiten und 2027 auf 1,40 Einheiten gesenkt werden. Luzern hatte seinen Steuerfuss bereits auf 2025 um 0,05 Einheiten gesenkt.

Mit den erwarteten Einnahmen aus der OECD-Mindeststeuer von 300 bis 400 Millionen Franken jährlich könne er Massnahmen zugunsten des Wirtschaftsstandorts und der Bevölkerung umsetzen, teilte der Regierungsrat mit.

So soll ein Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz aufgebaut werden, um die Verwaltung effizienter zu machen. Auch in die Jugendpsychiatrie und den Strassenbau soll mehr Geld fliessen.

Für 2026 erwartet der Regierungsrat einen Aufwandüberschuss von 12,0 Millionen Franken. Auch 2028 und 2029 soll es Defizite geben. Die Vorgaben der Schuldenbremse werden dennoch eingehalten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft