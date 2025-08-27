Im Kanton Luzern soll der Steuerfuss weiter sinken

Keystone-SDA

Der Luzerner Regierungsrat will 2026 und 2027 den Steuerfuss senken. Möglich mache dies die Entwicklung der Steuererträge, teilte er am Mittwoch mit, als er das Budget 2026 und die Finanzpläne bis 2029 vorstellte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Demnach soll der Steuerfuss 2026 von 1,55 auf 1,45 Einheiten und 2027 auf 1,40 Einheiten gesenkt werden. Luzern hatte seinen Steuerfuss bereits auf 2025 um 0,05 Einheiten gesenkt.

Mit den erwarteten Einnahmen aus der OECD-Mindeststeuer von 300 bis 400 Millionen Franken jährlich könne er Massnahmen zugunsten des Wirtschaftsstandorts und der Bevölkerung umsetzen, teilte der Regierungsrat mit.

So soll ein Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz aufgebaut werden, um die Verwaltung effizienter zu machen. Auch in die Jugendpsychiatrie und den Strassenbau soll mehr Geld fliessen.

Für 2026 erwartet der Regierungsrat einen Aufwandüberschuss von 12,0 Millionen Franken. Auch 2028 und 2029 soll es Defizite geben. Die Vorgaben der Schuldenbremse werden dennoch eingehalten.