Im Kanton Schaffhausen sinken 2027 die Strompreise

Keystone-SDA

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Das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen senkt die Strompreise für 2027 im Schnitt um 5,5 Prozent. Möglich machen das tiefere Energiepreise am Markt.

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(Keystone-SDA) Für Privatkunden sinkt der Tarif um 4,3 Prozent, wie das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen (EKS) am Montag mitteilte. Für einen typischen Vierpersonenhaushalt bedeute dies eine Reduktion um 62 Franken pro Jahr.

Gewerbekunden könnten durchschnittlich mit einer Reduktion von 5,6 Prozent rechnen, heisst es weiter. Die Marktpreise hätten sich nach der Energiekrise normalisiert. In den letzten Jahren sah das noch anders aus: 2023 und 2024 erhöhte das EKS die Tarife um 25 beziehungsweise 26 Prozent, 2025 um 7,3 Prozent. 2026 blieben die Preise dann gleich hoch. Die Energiepreise verharrten aber weiter auf einem hohen Niveau.

Auch die Netzkosten sinken. Der Grund liege vor allem bei tieferen Kosten für die Dienstleistungen der vorgelagerten Netzbetreiberin Swissgrid, schreibt das EKS. Das betreffe etwa günstigere Systemdienstleistungen, welche die Netzstabilität sicherstellen oder ein verbessertes Engpassmanagement, das Überlastungen im Übertragungsnetz verhindere.