Im Thurgau gehen nach starken Regenfällen 50 Schadensmeldungen ein
Im Kanton Thurgau sind am Donnerstag rund 50 Meldungen über Schäden aufgrund starken Regens eingegangen. Die Feuerwehren mussten hauptsächlich Keller auspumpen, vereinzelt traten auch Bäche über die Ufer.
(Keystone-SDA) Besonders starke Regenfälle gingen im nördlichen Kantonsteil nieder, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit. Dies führte zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Verletzte Personen wurden keine gemeldet.