The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Imbisschef sagt nichts Neues zum Drogenhandel-Vorwurf

Keystone-SDA

Der Betreiber eines Imbiss in einer Luzerner Landgemeinde verteidigt sich heute Dienstag am Kriminalgericht Luzern gegen Vorwürfe des Drogenhandels. Der Beschuldigte nahm vor Gericht zu den Vorwürfen keine Stellung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In der Befragung verwies er auf seine früheren Aussagen. Um «Leerlauf» zu vermeiden, verzichtete das Gericht darauf, den gesamten Fragebogen durchzugehen.

Als er gefragt wurde, was er zur von der Staatsanwaltschaft geforderten Freiheitsstrafe von neun Jahren sage, überlegte er lange und schien um Worte zu ringen. Schliesslich sagte er, er wisse nicht, was er dazu sagen könne.

Bei einer Verurteilung wäre ein Landesverweis obligatorisch. Bei einem allfälligen Härtefall könnte darauf verzichtet werden. Der Beschuldigte äusserte sich nicht dazu, warum für ihn «eine Ausnahme» gemacht werden soll, wie es das Gericht formulierte. Der Verteidiger werde in seinem Namen dazu Stellung nehmen.

Vorgeworfen werden ihm mitunter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Geldwäscherei.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft