Immer mehr Jugendliche nutzen Brückenangebote im Kanton Uri

Keystone-SDA

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Die Zahl der Lernenden, die an der Urner Berufsschule ein Brückenangebot nutzen, hat sich seit 2021/22 fast verdoppelt. Im abgelaufenen Schuljahr waren es deren 61 und somit neun mehr als im Vorjahr, wie die Bildungs- und Kulturdirektion am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Anstieg bei den Besuchen der Brückenangebote sei auch auf deren Ausbau in den letzten Jahren zurückzuführen, sagt David Zurfluh, Vorsteher Amt für Volksschulen, auf Anfrage von Keystone-SDA. Mittlerweile gibt es am Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Uri drei Brückenangebote. Eines davon richtet sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene, die erst seit Kurzem im Schweizer Schulsystem sind. Deren Zahl nahm im Zuge des Ukraine-Kriegs und weiterer Konflikte auch im Kanton Uri zu.

Dass immer mehr Jugendliche die Brückenangebote nutzen, sei positiv: «Dies ermöglicht den Zugang zur Stufe Sek II und leistet damit einen Beitrag zu einer hohe Abschlussquote», so Zurfluh. Die Brückenangebote verschafften eine bessere Zukunftsperspektive als die Alternative: direkt und ohne Ausbildung auf den Arbeitsmarkt zu gelangen.

Gemäss den Zielen des Bundes sollen 95 Prozent aller 25-Jährigen über einen Abschluss auf Sekundarstufe II verfügen. Schweizweit liegt die Quote laut Bundesamt für Statistik bei 91,7 Prozent und damit unter dem Richtwert. Hingegen weist der Kanton Uri eine Abschlussquote von gut 96 Prozent auf.

Rückläufiger Trend am Gymnasium

Wie die kantonale Bildungsstatistik zeigt, nahm die gesamte Zahl der Lernenden am BWZ Uri leicht ab, von 662 im Vorjahr auf 659. Davon besuchten 598 die berufliche Grundbildung, die Berufsmaturität nach der Grundbildung oder Zusatzausbildungen. So setzt sich eine kontinuierliche Abnahme fort: 2019/20 lag die Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Berufsbildung am BWZ letztmals über 700. Wie es weiter hiess, besuchten zudem 515 Lernende den Berufsschulunterricht an ausserkantonalen Schulen.

In der Oberstufe stiegen die Zahlen seit dem Schuljahr 2021/22, als sie einen Tiefpunkt von 831 erreichten, wieder an. Im vergangenen Schuljahr besuchten 906 Jugendliche die Oberstufe in Uri. Hingegen besuchten weniger Lernende das Gymnasium. Ihre Zahl ging von 397 im Vorjahr zurück auf 379.

Insgesamt zeigt der Trend bei den Schülerzahlen in Uri leicht nach oben. 4887 Schülerinnen und Schülern sowie Lernenden besuchten 2025/26 Urner Schulen, das sind 45 mehr als im Vorjahr.