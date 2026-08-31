In der Stadt St. Gallen wird der Strom teurer

Keystone-SDA

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In der Stadt St. Gallen erhöhen sich die Strompreise gemäss Angaben der Stadtwerke kommendes Jahr "leicht". Ein Haushalt mit vier Zimmern wird aufs Jahr gesehen rund 37 Franken, also 4,5 Prozent, mehr bezahlen als noch 2026. Über sieben Prozent teurer wird der Strom für Gewerbekunden.

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(Keystone-SDA) Die St. Galler Stadtwerke (sgsw) passen den Gebührentarif der Elektrizitätsversorgung per 1. Januar 2027 an, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Während der Energiepreis für die meisten Haushalte unverändert bleibe, steigen die Netzpreise. Letztere erhöhen sich unter anderem wegen des Rollouts von sogenannten Smart-Metern.

Unter dem Strich wird ein 2-Zimmer-Haushalt 2027 rund 33 Franken mehr für die Stromrechnung bezahlen. Das entspricht einer Zunahme von 5,7 Prozent. Ein weiteres Beispiel: 44 Franken mehr wird ein Haushalt mit fünf Zimmern berappen müssen, was 3,2 Prozent mehr sind.

«Für die Gewerbekundschaft mit höherem Verbrauch fällt die Erhöhung mit rund 7,8 bis 11,8 Prozent deutlicher aus», heisst es im Communiqué weiter. Bei der Gewerbekundschaft mit einem Jahresverbrauch von 50 bis 100 MWh könne die Mehrbelastung zwischen 12 und 23 Prozent betragen.