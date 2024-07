In Kirche vergessener 90-Jähriger rettet sich mit Kirchengeläut

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein versehentlich in einer Kirche im thüringischen Apolda eingeschlossener 90-Jähriger hat sich mitten in der Nacht zu Sonntag durch Glockengeläut bemerkbar gemacht.

Der Senior habe nach stundenlanger Suche im Inneren des Gotteshauses gegen 3.15 Uhr die Bedienung der Läutwerks gefunden und es in Gang gesetzt, erklärte die Polizei in Jena. Der ungewöhnliche Zeitpunkt des Glockenläutens verwunderte demnach den Schichtleiter des örtlichen Polizeireviers, der daraufhin eine Streife zu der Kirche schickte.

Die Beamten hörten durch die Tür die Stimme des Eingeschlossenen und stellten Kontakt zum Pfarrer her, der das Gebäude öffnete. Der 90-Jährige wurde anschliessend unversehrt in sein Seniorenheim in Apolda zurückgebracht, von dem er bereits am Samstagabend vermisst gemeldet worden war.

Sechs Streifenwagen hatten den Bereich um die Kirche und weitere Anlaufstellen laut Polizei aufgrund der Meldung schon am Abend vergeblich nach ihm abgesucht.

Der Mann hatte sich nach Angaben der Beamten am Samstagabend mit seinem Rollator zu einer Veranstaltung in der Kirche begeben. Anschliessend wurde er nach eigenen Angaben versehentlich eingeschlossen und blieb hilflos zurück. Erst nach langer Suche fand er dann die Bedienung für die Glocken und schlug mit deren Hilfe Alarm.