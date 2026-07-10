In Schwyz rückt der Bau der neuen Muotabrücke näher

Keystone-SDA

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In der Gemeinde Schwyz soll das Arbeitsgebiet zwischen Seewen und Ibach mit einer neuen Brücke über die Muota besser erschlossen werden. Als erste Etappe der neuen Verbindung wird in Ibach an der Gotthardstrasse ein neuer Kreisel realisiert.

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(Keystone-SDA) Mit dem Bau des Kreisels «Diesel» werde am Montag begonnen, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Damit starte ein wichtiger Teil der neuen Erschliessung Muotabrücke West.

Das Strassenprojekt soll die verkehrliche Voraussetzung für eine weitere Entwicklung des Arbeitsgebiets zwischen Ibach und Seewen schaffen. Es soll auch dazu führen, dass in den beiden Ortschaften weniger Verkehr zirkuliert.

Der neue Kreisel, der vom Kanton gebaut wird, wird einspurig sein und einen Aussendurchmesser von 30 Meter haben. Wenn er gebaut sei, starte die Gemeinde Schwyz mit dem Bau der Muotabrücke West, teilte die Staatskanzlei mit.

Im Richtplan der Gemeinde Schwyz ist eine neue Muotabrücke schon seit 2004 vorgesehen. Die Stimmberechtigten des Hauptorts hiessen 2021 das 16 Millionen Franken teure Projekt gut. Gegen den Bau der Bogenbrücke mit einer Spannweite von 52 Metern gingen keine Einsprachen ein, wie die Gemeinde im Dezember 2025 mitteilte.