In Schwyz starten die Bauarbeiten für den neuen Bushof

Keystone-SDA

Im Zentrum von Schwyz wird ab dem 7. April während rund 1,5 Jahre am neuen Bushof und der Aufwertung der Hofmatt gebaut. Die Bahnhofstrasse ist dort während der Arbeiten für den Individualverkehr nicht mehr passierbar und die Busstation wird verschoben.

(Keystone-SDA) Die Stimmberechtigten von Schwyz hatten dem Projekt 2022 zugestimmt. Nun seien alle Einsprachen bereinigt, teilte die Gemeinde Schwyz am Freitag mit. In der Woche nach Ostern könne mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Die umgebaute Busstation «Schwyz Zentrum» wird nach Angaben der Gemeinde neu über acht Haltekanten und begrünte Perrondächer verfügen. Auch wird der neue Bushof im Gegensatz zum alten behindertengerecht sein.

Parallel zu den Arbeiten am Bushof soll die angrenzende Hofmatt aufgewertet werden. Gemäss Mitteilung wird es zusätzliche Baumgruppen, ein Wasserspiel, eine Bocciabahn, Sitzgelegenheiten sowie eine neue Pflasterung geben. «Insgesamt ergibt sich so ein attraktiver Aufenthaltsort», teilte die Gemeinde Schwyz mit.

Schwyz erhält die Aufwertung im Zentrum zum halben Preis. Der Bund beteiligt sich mit 3,6 Millionen Franken und der Kanton mit 2,2 Millionen Franken an dem 11,6 Millionen Franken teuren Projekt. Die Gemeinde muss so nur 5,8 Millionen Franken stemmen.

Während der Bauzeit wird die Busstation Richtung Postplatzkreisel verschoben, der Busverkehr bleibt aber gewährleistet. Der Individualverkehr muss die Baustelle umfahren, weil die Bahnhofstrasse dort für ihn gesperrt wird.