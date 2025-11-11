In St. Gallen wird die Umgebung des Broderbrunnens neu gestaltet

Keystone-SDA

Der St. Galler Stadtrat will das Gebiet mit der St. Leonardstrasse, dem Oberen Graben sowie dem Zentrum Broderbrunnen aufwerten. Zu den Plänen hat nun das Mitwirkungsverfahren begonnen.

(Keystone-SDA) Die Aufenthalts- und Lebensqualität des Gebiets mit mehreren Strassen und Plätzen soll verbessert werden. Vorgesehen seien auch bessere Bedingungen für den Fuss- und Veloverkehr sowie Änderungen für den motorisierten Individualverkehr, teilte die Stadt St. Gallen am Dienstag mit.

Geplant ist unter anderem ein Kreisel bei der Kreuzung zwischen der Kornhaus- und der St. Leonhardstrasse. Bisher gibt es dort Lichtsignale mit verschiedenen Zebrastreifen.

Bäume entlang der Strassen pflanzen

Zu den Änderungen gehört auch eine Erweiterung der Tempo-30 Zone am Oberen Graben. Weil die Geschwindigkeitsreduktion nicht gesichert sei, habe man das Projekt so ausgestaltet, dass es auch mit Tempo 50 umgesetzt werden könnte, heisst es in den Unterlagen.

Die St. Leonhardstrasse sowie der Obere Graben sollen mit der Pflanzung von Bäumen – Ahorn, Eichen, Linden und oder Baumhasel – zu einer grünen Achse werden und das Bahnhofsareal mit der Altstadt verbinden. Angekündigt werden auch mehr Sitzgelegenheiten.

Im Mitwirkungsverfahren kann sich die Stadtbevölkerung zwischen dem 11. November und dem 10. Dezember zum Projekt äussern.