Innerrhoder «Volksfreund» eröffnet Redaktionsstandort in Herisau AR

Die stark in Innerrhoden verankerte Zeitung "Appenzeller Volksfreund" wird ihre Berichterstattung in Appenzell Ausserrhoden ausbauen. Dazu hat sie einen neuen Redaktionsstandort in Herisau eröffnet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der «Appenzeller Volksfreund» will sich aktiver um die Leserschaft im ganzen Appenzellerland bemühen, heisst es in einer Mitteilung der Zeitung vom Donnerstag. Über Appenzell Ausserrhoden wurde zwar bereits bis anhin berichtet, der Fokus lag jedoch klar auf Innerrhoden.

«Für Innerrhoden ändert sich nichts. Unser Ziel ist es, durch die Stelle in Herisau Appenzell Ausserrhoden systematischer und mit mehr Eigenleistungen abzudecken», sagte Chefredaktor Tommaso Manzin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Neben Hintergrundrecherchen sollen verstärkt auch Berichte von Vereinen sowie von kommunalen und kantonalen Behörden veröffentlicht werden.

Der «Appenzeller Volksfreund» bringt es gemäss eigenen Angaben auf eine Auflage von 4762 Exemplaren, wobei ein Grossteil der Abonnentinnen und Abonnenten aus Innerrhoden kommt. «Hier weiter zu wachsen, ist fast unmöglich», schrieb Tommaso Manzin in einem Editorial in der Donnerstags-Ausgabe der Zeitung.

Aufgrund der demografischen Entwicklung verzeichne die Zeitung einen «unvermeidlichen, wenn auch vergleichsweise geringen Abonnentenschwund», schrieb Manzin weiter. In Appenzell Ausserrhoden hingegen sehe die Zeitung Wachstumspotential.

Zeitung erscheint seit 1876

Der neue Redaktionsstandort befindet sich in einem Gebäude der «Appenzeller Druckerei AG» an der Kasernenstrasse in Herisau. Reporter für Ausserrhoden mit einem Pensum von 100 Prozent wird das langjährige Redaktionsmitglied Hans Ulrich Gantenbein.

Der «Appenzeller Volksfreund» wird seit 1876 von der Genossenschaft «Druckerei Appenzeller Volksfreund» herausgegeben. Die Zeitung erscheint dienstags, mittwochs, donnerstags und samstags. Zudem ist die Redaktion für die Inhalte des Newsportals «appenzell24.ch» verantwortlich.

Am Donnerstag erschien eine Grossauflage des «Appenzeller Volksfreund» mit rund 34’000 Exemplaren, die an die Ausserrhoder Haushalte verteilt wurde.

