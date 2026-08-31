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Iran verurteilt US-Angriffe aus der Nacht

Keystone-SDA

Nach nächtlichen gegenseitigen Angriffen verurteilt Irans Aussenministerium die Attacken der USA. Bei den Luftangriffen auf die Insel Larak in der Strasse von Hormus seien mehrere Angehörige der eigenen Streitkräfte getötet worden, hiess es in einer Stellungnahme des Ministeriums auf Telegram.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In der Nacht hatten US-Streitkräfte zum ersten Mal seit Wochen wieder Ziele im Iran angegriffen. Das für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom informierte auf der Plattform X über «begrenzte, gezielte Massnahmen» gegen Minenlege-Einheiten der iranischen Revolutionsgarden. Der Iran reagierte mit Beschuss auf zwei Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien. Iranische Raketen seien abgefangen worden, hiess es aus Jordanien.

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