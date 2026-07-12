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Iran wirft USA Vertragsbruch vor und droht

Keystone-SDA

Der Iran hat den USA nach der bereits dritten Angriffswelle diese Woche Vertragsbruch vorgeworfen. "Die Zeit der einseitigen Abmachungen ist VORBEI. Wir haben es euch gesagt: Haltet euer Wort oder zahlt den Preis", schrieb der iranische Parlamentspräsident und Verhandlungsführer Mohammed Bagher Ghalibaf auf X.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die USA hatten vergangene Nacht bereits zum dritten Mal innerhalb einer Woche den Iran angegriffen. Auslöser war erneut iranischer Beschuss eines Schiffs in der Strasse von Hormus.

Vertreter aus Washington und Teheran hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen soll. Darin war vereinbart worden, innerhalb von 60 Tagen einen endgültigen Deal auszuhandeln. Es beinhaltet auch die Forderung nach einer Öffnung der für den Handel wichtigen Strasse von Hormus.

Irans Militär macht Trump Vorwürfe

Auch Irans Militär warf US-Präsident Donald Trump vor, Zusagen nicht einzuhalten. «Die Amerikaner versuchen, südlich der Strasse von Hormus eine regelwidrige Route durchzusetzen, die der mit der Islamischen Republik Iran unterzeichneten Vereinbarung widerspricht», sagte Militärsprecher Amir Akraminia laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim.

Gemäss dem Rahmenabkommen liege die Verantwortung beim Iran, sagte Akraminia weiter. Teheran bemühe sich gemeinsam mit dem Golfstaat Oman, «eine gemeinsame Verständigung und gemeinsame Regelungen in der Region durchzusetzen».

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