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Irans Militär besteht auf Kontrolle der Strasse von Hormus

Keystone-SDA

Irans Streitkräfte haben erneut ihre Kontrolle über die für den weltweiten Energiehandel wichtige Strasse von Hormus beansprucht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Alle Öltanker und Handelsschiffe seien verpflichtet, ausschliesslich die vom Iran festgelegte Route zu benutzen, hiess es in einer Erklärung der Militärführung, die iranische Medien verbreiteten. «Jede Missachtung dieser Vorgabe (…) wird mit einer unverzüglichen und entschlossenen Reaktion der Streitkräfte beantwortet», hiess es weiter.

Die Wiederöffnung der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Strasse von Hormus ist ein zentrales Element des Rahmenabkommens, auf das sich Vertreter aus Washington und Teheran vor knapp drei Wochen verständigt hatten.

Die USA fordern eine freie Passage für alle Schiffe ohne Gebühren. Der Iran hatte nach Beginn der Angriffe der USA und Israels auf das Land mit Drohungen und Angriffen den Schiffsverkehr in der Meerenge faktisch zum Erliegen gebracht.

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