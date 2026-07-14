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Irans Revolutionsgarden appellieren an jordanisches Volk

Keystone-SDA

Die iranischen Revolutionsgarden haben Jordanien aufgefordert, die Zusammenarbeit mit dem US-Militär einzustellen. In einer Mitteilung appellierte die im Iran mächtige Militärorganisation an das jordanische Volk. "Ihr wisst sehr gut, dass wir eurem Land nicht nur keinerlei Feindschaft entgegenbringen, sondern euch, das edle Volk Jordaniens, sehr schätzen", hiess es.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine entschlossene Forderung nach der Auflösung der US-Stützpunkte «wäre eine grosse Hilfe» für die «Wiederherstellung der Sicherheit in der Region», warnten die Revolutionsgarden jedoch. «Jordaniens Würde und Erfolg sind unser Wunsch.»

Die Revolutionsgarden teilten weiter mit, am frühen Morgen einen Luftwaffenstützpunkt in Jordanien mit ballistischen Raketen angegriffen zu haben. Als Begründung schrieb die Organisation, dass von dort US-Angriffe auf den Iran geflogen worden seien.

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