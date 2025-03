Israel ruft Anwohner der Grenzgebiete in Gaza zur Flucht auf

Keystone-SDA

Nach den tödlichen Luftangriffen auf Ziele der Hamas im Gazastreifen hat Israels Armee Anwohner der dortigen Grenzgebiete zur Flucht aufgerufen.

(Keystone-SDA) Die Armee warnte besonders die Bewohner einiger Stadtteile von Chan Junis im Süden sowie Beit Hanun im Norden des Küstenstreifens, die nahe der Grenze zu Israel liegen, sie habe dort begonnen, gegen die Islamistenorganisation Hamas vorzugehen.

«Diese Gebiete sind gefährliche Kampfgebiete», hiess es in einem in arabischer Sprache veröffentlichten Aufruf. Die Menschen sollen sich demnach zu ihrer eigenen Sicherheit in den Westen der Stadt Gaza sowie in den Westen der Stadt Chan Junis begeben.

Die Zeitung «Times of Israel» mutmasste, dies könne auf die Absicht der Armee hindeuten, ihre Offensive auszuweiten.

Im Rahmen des am 19. Januar in Kraft getretenen Waffenruhe-Abkommens waren viele Vertriebene im Gazastreifen erst kürzlich wieder in ihre Heimatorte zurückgekehrt.