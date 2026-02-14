Italienischer Staatsanwalt trifft Walliser Staatsanwaltschaft

Keystone-SDA

Ein italienischer Staatsanwalt wird am Donnerstag in Bern die Walliser Staatsanwaltschaft treffen. Das Treffen hat zum Ziel, die Details der Zusammenarbeit der beiden Staatsanwaltschaften zur Brandkatastrophe in Crans-Montana zu klären.

(Keystone-SDA) Zudem sollen die beiden Strafverfahren zu koordiniert werden, wie das Bundesamt für Justiz (BJ) am Samstag auf Anfrage von Keystone-SDA schrieb. Es bestätigte damit die Berichterstattung des Newsportals blick.ch.

Das BJ erklärte, dass am 19. Februar ein technisches Treffen zwischen der der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis und der Staatsanwaltschaft Rom stattfinden wird. Das Amt werde dieses Treffen begleiten. Im Rahmen dieses Treffens werde auch die Möglichkeit einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe (GEG) besprochen.

Beim Treffen gehe es namentlich um das Ersuchen der Staatsanwaltschaft Rom an die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis um Zugang zu Beweismitteln, «denn ohne die Beweismittel der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis könnte Italien das eigene Strafverfahren nicht führen». Entsprechend ist Italien laut dem BJ auf die Unterstützung der Schweiz angewiesen. Weitere Details werden nicht bekannt gegeben, wie es weiter hiess. Weil auch italienische Staatsbürger von der Brandkatastrophe betroffen sind, ist die italienische Justiz verpflichtet, ein eigenes ein Strafverfahren zu eröffnen.

Laut blick.ch soll es sich beim Staatsanwalt um den obersten Ankläger aus Rom, Staatsanwalt Francesco Lo Voi handeln. Er machte sich unter anderem einen Namen als Antimafia-Staatsanwalt. Er war zudem Italiens Vertreter bei der europäischen Justizbehörde Eurojust.

Gedenkfeier am Unglücksort

Auf Initiative von Angehörigen der Opfer der Brandkatastrophe wurde derweil am Samstag in Crans-Montana eine Gedenkfeier organisiert. Einige Dutzend Menschen versammelten sich in der Nähe der Bar «Le Constellation», um der Opfer zu gedenken.

Die Gedenkfeier um 10 Uhr begann mit einer Kranzniederlegung in der Nähe des Unglücksortes. Unter den Anwesenden befanden sich mehrere Angehörige und Verwandte sowie eines der Opfer, wie ein Fotograf und ein Video-Journalist von Keystone-SDA vor Ort feststellten. Eine ältere Frau konnte ihre Tränen nicht zurückhalten.

Diana Forte, stellvertretende Missionschefin der italienischen Botschaft in der Schweiz, nahm ebenfalls an der Zeremonie teil. Sie wolle erneut die Solidarität und Anteilnahme Italiens gegenüber den Angehörigen der Opfer, sowohl der Verstorbenen als auch der Verletzten, zum Ausdruck bringen. «Für uns ist es sehr wichtig zu zeigen, dass wir nach wie vor da sind, so wie seit den ersten Tagen», erklärte sie Keystone-SDA.

Eine Schweigeminute zum Gedenken an die 41 Verstorbenen und 115 Verletzten beendete die Zeremonie. Später waren die Menschen zu einem Gedenkessen in Vétroz VS eingeladen. Seit mehreren Tagen kursierte in den sozialen Netzwerken ein Flyer, in dem dazu aufgerufen wurde, am Samstag in den Walliser Ferienort zu kommen, um der Verstorbenen zu gedenken.