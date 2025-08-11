The Swiss voice in the world since 1935
Jackie Chan schenkt Olympischem Museum in Lausanne Kostüm

Keystone-SDA

Vor dem Locarno Film Festival hat Jackie Chan das Olympische Museum in Lausanne besucht. Der Hongkonger Schauspieler und Regisseur schenkte diesem ein Kostüm.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Jackie Chan war bei fünf Ausgaben der Olympischen und Paralympischen Spiele Fackelträger – in Athen 2004, in Peking 2008, in PyeongChang 2018, in Peking 2022 und in Paris 2024.

Bereits 2012 drehte er ein Musikvideo zum olympischen Song «Best Wishes from Beijing» zur Unterstützung der Olympischen Spiele in London, wie es in einer Mitteilung von dessen PR-Beraterin heisst. 13 Jahre später signierte und schenkte Chan nun dem Olympischen Museum in Lausanne das ikonische Kostüm aus dem Video – im Anschluss an eine persönliche Führung mit Museumsdirektorin Angelita Teo.

«Als ich gefragt wurde, ob ich Botschafter für die Olympischen Spiele sein wolle, habe ich sofort zugesagt», wird Chan zitiert. Bei den Olympischen Spielen gehe es schliesslich nicht nur um Sport, sie stünden auch für Liebe, Freundschaft und Frieden.

