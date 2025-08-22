Jackpot von Euro Millions nicht geknackt
Bei den Euro Millions hat am Freitag niemand die richtige Zahlenkombination erraten. Die Gewinn-Nummern wären 6, 9, 12, 30 und 39 sowie die Sterne 4 und 10 gewesen.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 24 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.
https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html