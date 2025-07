Jennifer Bosshard und Pascal Schürpf ziehen in die Region Basel

Bei Moderatorin Jennifer Bosshard und ihrem Mann, Fussballer Pascal Schürpf, häufen sich die Veränderungen: Sie erwarten ein Kind, er gibt seinen Rücktritt bekannt, die von ihr moderierte Sendung "Gesichter und Geschichten" wurde eingestellt. Nun steht ein Umzug an.

(Keystone-SDA) Das Basler Paar zieht von Zug zurück in die alte Heimat. «Ich bin froh, einen Ort zu haben, wo ich wieder ankommen und alles verarbeiten kann», sagt die Moderatorin in der «Basler Zeitung» vom Mittwoch. Denn in den letzten Jahren habe sie viel erlebt.

Die 32-Jährige und ihr 36-jähriger Mann seien als Übergangslösung nach Zug gezogen. Sie habe damals in Zürich gearbeitet und er habe beim FC Luzern gespielt. «Ich habe damals schon gesagt: Ich will wieder zurückkommen», sagt sie. Für sie sei es wichtig, in der Nähe ihrer Familie und Freunde zu sein. «Jetzt, wo wir ein Kind kriegen, sowieso.»

Auf den Neuanfang in der Region Basel freut sich die gebürtige Maispracherin. Das Brot bei der Bäuerin aus der Gemeinde sei einfach das beste.