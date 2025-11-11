Jugendliche und Senioren der Region Basel nutzen U-Abo am meisten

Keystone-SDA

Im Verhältnis zur Bevölkerung nutzen Jugendliche und Pensionierte das U-Abo des Tarifverbundes Nordwestschweiz (TNW) am meisten. Im Kanton Basel-Stadt haben gemäss dem Statistischen Amt 33 Prozent aller Jugendlichen ein solches Abo für den ÖV sowie 37 Prozent der Pensionierten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Jahresdurchschnitt haben 57’000 Personen, die im Stadtkanton wohnen, ein Umweltschutz-Abonnement. Erwachsene im Alter von 25 bis 64 halten 54 Prozent aller U-Abos.

Im Verhältnis zur Bevölkerung gesetzt sind jedoch Jugendliche und Senioren die intensivsten Nutzerinnen und Nutzer, wie das Amt für Statistik auf seiner Website publik machte.

U-Abo ist auf dem Land weniger gefragt

Es zeigt sich auch ein Unterschied zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. In Basel haben 30 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner ein U-Abo und in Liestal 25 Prozent. Je weiter eine Gemeinde von Basel entfernt liegt, desto seltener wird das U-Abo genutzt, wie es in der Publikation heisst.

Die niedrigsten Werte finden sich in den TNW-Randgebieten, zum Beispiel in der Fricktaler Gemeinde Schwaderloch mit nur 2 Prozent.

Auch innerhalb der ländlichen Gegenden finden sich Unterschiede zwischen den Altersgruppen. So besitzen in der kleinen Gemeinde Nusshof 86 Prozent der Jugendlichen ein U-Abo.