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Jugendlicher bedroht Sicherheitspersonal in Berner Laden mit Messer

Keystone-SDA

Ein Jugendlicher hat am Donnerstag in einem Geschäft in der Berner Marktgasse Sicherheitspersonal mit einem Messer bedroht. Er konnte wenig später angehalten werden. Der Jugendliche war aus einem Massnahmenzentrum im Kanton Zürich abgehauen und zur Verhaftung ausgeschrieben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In dem Geschäft an der Berner Marktgasse hatten Sicherheitsangestellte beobachtet, wie der Jugendliche Waren in seine Tasche steckte, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Als sie ihn ansprachen bedrohte sie der Jugendliche mit einem Messer und flüchtete dann. Die Sicherheitsangestellten und die Polizei nahmen die Suche auf und konnten den Jugendlichen beim Kurzzeitparking am Bahnhof Bern festnehmen.

Der Jugendliche führte ein Küchenmesser und Deliktsgut im Wert von rund 600 Franken mit sich. Die weitere Strafuntersuchung wird von der Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich geführt.

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