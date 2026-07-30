The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Jugendlicher nach Ausbruch aus Massnahmenzentrum Uitikon ZH gefasst

Keystone-SDA

Ein Ausbrecher aus dem Massnahmenzentrum Uitikon ist gefasst worden. Am Dienstag war dem Jugendlichen die Flucht gelungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nähere Angaben zur Festnahme machte das zuständige Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung gegenüber Keystone-SDA nicht. Es bestätigt aber eine entsprechende Meldung des SRF-Regionaljournals Zürich Schaffhausen.

Das Massnahmenzentrum für junge Straftäter war in den letzten Jahren wegen Ausbrüchen mehrmals negativ in den Schlagzeilen. So gelangten 2023 und 2024 mehrere Jugendliche und junge Erwachsene über das Dach nach aussen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft