Jugendlicher nach Ausbruch aus Massnahmenzentrum Uitikon ZH gefasst

Keystone-SDA

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Ein Ausbrecher aus dem Massnahmenzentrum Uitikon ist gefasst worden. Am Dienstag war dem Jugendlichen die Flucht gelungen.

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(Keystone-SDA) Nähere Angaben zur Festnahme machte das zuständige Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung gegenüber Keystone-SDA nicht. Es bestätigt aber eine entsprechende Meldung des SRF-Regionaljournals Zürich Schaffhausen.

Das Massnahmenzentrum für junge Straftäter war in den letzten Jahren wegen Ausbrüchen mehrmals negativ in den Schlagzeilen. So gelangten 2023 und 2024 mehrere Jugendliche und junge Erwachsene über das Dach nach aussen.