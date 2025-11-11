Jugendlicher Trottinettfahrer in Torny-le-Grand FR schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 14-Jähriger ist am Montagabend in Torny-le-Grand im Kanton Freiburg bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Er wurde von der Rega in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.

(Keystone-SDA) Ein 21-jähriger Automobilist fuhr gegen 17.40 Uhr von Middes in Richtung Prez-vers-Noréaz. Auf der Route de Corserey kollidierte er aus noch ungeklärten Gründen mit dem in gleicher Richtung fahrenden Jugendlichen auf einem nicht elektrischen Trottinett, wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Der Verletzte wurde vor Ort durch die Rettungssanität versorgt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.