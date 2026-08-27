Junge Frau tot in Restaurant von McDonald’s in Lausanne gefunden

Keystone-SDA

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Eine 21-jährige Frau ist am Mittwochabend in einer McDonald's-Filiale im Zentrum von Lausanne gestorben. Hinweise auf die Beteiligung einer Drittperson gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht.

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(Keystone-SDA) Die Genferin sei leblos in der Filiale an der Rue Saint-Laurent aufgefunden worden, teilte die Stadtpolizei Lausanne am Donnerstag mit. Zu den Umständen und zur Todesursache machte sie keine Angaben. Die bisherigen Ermittlungen deuteten jedoch darauf hin, dass keine Drittperson am Tod der jungen Frau beteiligt war.