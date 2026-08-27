The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Junge Frau tot in Restaurant von McDonald’s in Lausanne gefunden

Keystone-SDA

Eine 21-jährige Frau ist am Mittwochabend in einer McDonald's-Filiale im Zentrum von Lausanne gestorben. Hinweise auf die Beteiligung einer Drittperson gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Genferin sei leblos in der Filiale an der Rue Saint-Laurent aufgefunden worden, teilte die Stadtpolizei Lausanne am Donnerstag mit. Zu den Umständen und zur Todesursache machte sie keine Angaben. Die bisherigen Ermittlungen deuteten jedoch darauf hin, dass keine Drittperson am Tod der jungen Frau beteiligt war.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft