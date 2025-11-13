Junge Talente messen sich 2029 an den Swiss-Skills in St. Gallen

Keystone-SDA

St. Gallen hat für 2029 den Zuschlag zur Durchführung der Berufsmeisterschaften von Nachwuchstalenten erhalten. An den Swiss-Skills messen sich junge Berufsleute aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung. Der Anlass findet alle zwei Jahre statt.

(Keystone-SDA) St. Gallen verfüge über ein starkes Besucherpotenzial, schrieb Swiss-Skills am Donnerstag in einer Mitteilung. Erwartet werden mehr als 100’000 Besucherinnen und Besucher.

Der Anlass findet während rund fünf Tagen im September auf und um das Areal der Olma Messen statt. Erwartet werden mehrere hundert junge Berufsleute. An den Swiss-Skills 2025 in Bern nahmen rund 1100 Personen aus 92 verschiedenen Berufen teil, wie eine Sprecherin von Swiss-Skills der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.

Im selben Monat wird Genf Gastgeber der Euro-Skills 2029 sein, den europäischen Berufsmeisterschaften.